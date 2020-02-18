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宏利新自願醫保銷情佳

2020-02-18 列印
        扣稅年度即將結束，宏利推出新自願醫保（VHIS）產品，宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道昨表示，相信很多客戶會趕尾班車，料該產品會「相當受歡迎」；即使新冠肺炎疫情持續，市民對醫療保障的需求仍在。

　　紀榮道表示，去年扣稅產品的銷情理想，帶動業務增長表現良好；於去年底，該公司新造醫療保單年度化保費按年上升35%，自願醫保佔整體醫保產品新生意的約一半。而扣稅年度即將結束，紀榮道續稱，料在3月底尾班車之前，產品會相當受歡迎。

　　疫情方面，他指出，短期來講，前線代理人與客戶見面的難度增加，但代理團隊反映，不少市民有醫療保障的相關查詢，且代理人可透過電子渠道等不同方式與客戶接觸，相信對醫保的需求及關注仍在。

　　
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