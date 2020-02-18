澳門賭場周四重開 業界料上半年人流稀

澳門賭場停業半月，本周四（20日）即將解禁。有業界人士都表明希望能夠盡快營業，令澳門賭場盡快回復正常營運，不過重開初期已經預料生意難以在短期內好轉，會採取不同措施進一步縮減開支，預計上半年整體的賭場生意會較以往至少跌三成左右。



澳門政府早前宣佈39間賭場自本月五日起停止運作半個月，本周四凌晨起禁令期滿，經營賭場的企業可以即時起恢復運作，政府同時亦設30日緩衝期，允許相關企業可以因應市場需要酌情延遲重開時間。



為商鋪減租機會增



於澳門經營十六浦度假村酒店的實德環球（487）副主席兼執行董事馬浩文表示，禁令解封後就會立即重開，不過為縮減開支，初期只會開放八成半的賭枱，其餘會在一個月後再重開。而食品等日常消耗品的預訂會大減四成，將會以過往六成的人流作為基礎，去預算所需物資，如果開業一段時間後生意仍然較以往的六成少，會進一步下調日用品開支。



馬浩文又指，賭場重開能夠重振員工士氣，並且令澳門社會恢復日常運作，不過一段時間內都會流失較多內地顧客，預計今年上半年整體生意會較以往少三成。商鋪減租方面，他表示目前正在與進駐商戶商討，很大機會在疫情期間為商鋪減租，不過具體金額及期限則未有定案。



金沙中國（1928）總裁兼首席營運總裁王英偉則表示，賭業表現與澳門遊客量掛鈎，為賭業服務的酒店入住率亦非常低，不過現時無意用降價的方式吸引旅客入住，因並不是降價就能改善現狀，需要持續留意中國疫情發展情況，待好轉後生意才有機會恢復。員工方面，他會建議員工主動放手頭上的有薪假期，如果仍然有過多同事，則會以編更的方式安排人手。



本港上市賭股昨日未有因賭場快將重開而受捧，股價升跌參半。