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匯銀「唔夠秤」 港交所勒令停牌

2020-02-18 列印
        新冠肺炎阻礙企業的辦公進度，卻無礙港交所（388）嚴打買賣殼股的腳步，昨日又有一家上市公司因業務唔夠秤被聯交所勒令停牌。匯銀控股（1178）昨早短暫停牌後公佈，接獲聯交所函件，認為該間公司未能維持足夠業務運作，及擁有相當價值資產支持營運，以保證公司股份繼續上市，因此決定暫停其股份買賣。匯銀昨日下午復牌，一度急挫23%，低位見0.189元，收市跌15.92%，報0.206元，全日成交僅46.17

  匯銀控股有權在接獲除牌決定後7個營業日內，向上市委員會提請覆核。因此，若匯銀在下周二（2月25日）前無作出覆核要求，股份將於下周三（2月26日）暫停買賣。在此之前，股份將繼續買賣。
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