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內地樓價升幅 23個月新低

2020-02-18 列印
        內地今年1月樓市降溫，多地房價升幅持續放緩。路透社根據國家統計局數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升6.3%，升幅為18個月最低，房價按年連升52個月。按月來看，則僅上漲0.2%，創23個月來新低，亦已連漲57個月。

  國家統計局昨公佈最新數據，今年1月，北京、上海、廣州、深圳4個一線城市房價升幅略有擴大，新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%；漲幅較上月擴大0.2個百分點。

  二三線城市來看，房價升幅大多收窄。1月，31個二線城市新建住宅售價按月上漲0.2%，漲幅較上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格則按月持平，上月為上漲0.1%。
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