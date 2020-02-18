中環IFC外望——滙控研外聘總裁 祈耀年難「坐正」

滙豐控股（005）今日公佈業績，但行政總裁一職花落誰家仍然未知。彭博引述消息人士話，滙控正認真考慮外聘CEO，接替去年離任嘅范寧（John Flint），而現時臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）或無份坐正。



祈耀年接過臨時總裁以來，節流計劃等動作不斷，亦頻被傳有意坐正。除了祈耀年外，多數市場人士押注花旗高層鮑史汶（Stephen Bird）；但《星期日泰晤士報》又引述消息人士指，鮑史汶已退出競爭，正式CEO人選再添變數。



另外彭博又報道，滙控或將公佈一系列措施，包括數十億美元嘅資產減值，削減土耳其、希臘及阿曼等國家嘅業務規模。



對表現不佳嘅歐美地區業務亦毫不手軟，法國零售業務嘅出售計劃，以及美國業務改革亦正在進行中。



至於最終「葫蘆賣咩藥」，就要睇今日嘅業績公佈啦！



優品創辦人「拆夥」惹賣盤疑雲



經常遭「裝修」的優品360（2360）昨日在港交所網站披露，兩大主要股東林子峰、許毅芬改變持股架構，令市場揣測是否賣盤先兆？不過兩人其後澄清，合作關係不變，大家毋須「諗多咗」。



事緣由優品360主席林子峰以及執行董事許毅芬共同控制的Long Ease Holdings Limited，原本持有優品360七成五股權，但上周五控股架構有變，林子峰和許毅芬將會各自直接持有37.5%股權，令市場有各種聯想，包括兩人有意拆夥以至將公司賣盤等。由於肺炎疫情令零售業陷入蕭條，而優品360在本港業務，亦因分店頻頻「被裝修」面臨困難，在這個敏感時刻控股架構變動，外界難免有各種各樣的聯想。不過林子峰表示，他和許毅芬認識多年合作無間，今次只是改變持股方式，外間不用過份解讀。許毅芬亦表示，兩人合作關係不變，對公司前景仍充滿信心。



高瞻