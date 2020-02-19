今明兩年停回購 三年擬裁員3.5萬 滙控業績見紅釀重組

滙豐控股（005）昨日公佈去年業績，全年稅前利潤大減33%，至133億美元；單計第四季更錄得39億美元虧損。集團隨即宣佈大舉重組及節流計劃，臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，今後三年將縮減3.5萬人；另外因大重組，今明兩年暫不會有回購股份計劃。



滙控全年業績，去年列帳基準除稅前利潤為133億美元，減少33%；股東應佔溢利則跌53%，至60億美元。經調整收入為554億美元，增加5.9%；經調整除稅前利潤則為222億美元，上升5%，派第四次股息21美仙，全年派息51美仙。



全年稅前少賺33%



單計第四季，稅前虧損為39億美元，主要受到商譽減值73億美元和10億美元的英國銀行徵費支出影響。第四季度經調整除稅前利潤43億美元，按年增29%，高於市場預期的39億美元。去年預期信貸損失及其他信貸減值準備變動為27.56億元，按年增加63.2%。



滙控公佈業績後，在眾多負面消息拖累下，股價最多急挫3.2%，收報57.75元，跌2.8%。惟倫敦股價跌勢更急，一度跌達6.5%，低見552.5便士（約55.77港元）。



繼滙控前任行政總裁歐智華2011年上場後，曾大舉全球削減三萬人後，該集團為求大削成本提升回報，再迎來大裁員行動。祈耀年昨日於業績電話會議上，多次被問及未來裁員計劃，他表示未來三年並無一個具體裁員目標，只有削減成本目標，但要在未來三年進行45億美元削減開支計劃，明顯需要縮減人手，「預期總人手將由現時的23.5萬人，朝2022年的20萬人進發」，即減少達3.5萬人，約佔現有員工總數15%。



祈耀年指，集團一方面會削減業務表現欠佳領域的人手，而受影響員工同時包括高級及初級員工，另一方面會在具增長業務領域增加人手，包括中港及亞洲地區；強調滙控每年自然流失的員工有2.5萬名。



望削45億美元開支



祈耀年又稱，自去年八月獲委任為臨時行政總裁以來，已減少全職僱員人數。財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）則補充說，涉及人數溫和，未來縮減人手料集中於歐美市場、集團中央支出及各地銀行受數碼化及自動化影響部份。



香港人手方面，祈耀年指，香港是集團增長計劃重心，未來會繼續在港作出投資，並新增香港環球銀行及資本市場（GBM）業務產品專家等職位。