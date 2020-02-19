恒生去年盈利增3% 第四次股息派4元

恒生銀行（011）公佈去年業績，股東應佔溢利按年上升3%，至248.4億元，遜於市場預期；第四次中期息每股派4元，去年全年則派息8.2元。該行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，今年貸款增長視乎外圍環境，難以預測實際增長，該行會維持審慎保守態度。



鄭慧敏於業績電話會議中續稱，員工為公司重要資產，該行業績表現良好有賴於員工努力。她稱，雖然今年經營環境未見好轉，但該行暫時未有裁員或凍薪計劃，具體人手需求要視乎不同崗位及業務發展。



暫未有裁員凍薪計劃



恒生銀行去年淨息差收窄4個基點，至1.99厘。該行財務總監梁永樂表示，去年淨息差波動較大，第四季淨息差有所回落，主因同業定存競爭大，加上出現一個月HIBOR高於三個月HIBOR的情況等。他又指，未來派息情況將視乎盈利能力及對未來情況預測，包括監管結構會否調整、公司項目所需資金等；長線該行希望派息可穩步增長。



恒生中國去年總營業收入升17%，該行表示，中國業績表現佳，主因存款及貸款均有雙位數增長，而且控制成本及壞帳表現較好。該行強調，中國業務佔整體比重仍小，雖然疫情可能對銷售等方面暫時產生影響，但目前仍要觀察變化，不認為會對整體業績有很大影響。



內地營收增17%



恒生銀行去年營業溢利增加2%，至286.1億元；扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業溢利則增5%，至304.47億元。期內該行純利248.4億元，按年增加3%；每股盈利12.77元，按年升2%。第四次中期股息為每股4元，去年每股派息合計為8.2元。期內淨利息收入增7%，至322.55億元，主要由於賺取利息的平均資產增加7%、存款息差改善，以及來自無利息成本資金的收益增加；淨利息收益率按年上升2個基點，至2.2%。非利息收入增長1%，至112.59億元。