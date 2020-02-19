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九倉料去年盈利減半

2020-02-19 列印
　　多間公司昨日收市後齊齊發盈警，九龍倉（004）預期截至去年12月底止，2019年度股東應佔盈利將按年跌約50%，主要受若干內地發展物業，根據現行市況評估的可變現淨值，可能產生減值虧損作出撥備。九龍倉2018年度賺66.23億元，意味去年僅賺約33億元。

　　雅仕維傳媒（1993）預期截至去年12月底止2019年度將有虧損，其2018年度錄得純利6295萬元。公司稱，轉盈為虧主要受期內採納自去年起生效的香港財務報告準則第16號「租賃」產生的不利影響；加上公司推出的新項目如海口美蘭機場、北京地鐵線及溫州地鐵線等仍處於起步期，即收益處於增長階段，惟特許經營費成本已確認。
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