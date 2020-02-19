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數碼通中期少賺兩成

2020-02-19 列印
　　數碼通（315）公佈中期業績，上半年純利跌20%，至2.65億元，主因手機業務盈利下降，以及境內漫遊業務顯著下跌拖累。集團中期息派14.5港仙，去年同期則派18港仙，集團表示派息比率會維持在75%不變。

　　數碼通行政總裁葉安娜表示，近期新冠肺炎來襲令港人減少外出，預期漫遊板塊業務會進一步受挫，不過暫時沒有計劃或需要押後推出5G服務計劃，會如期在今年年中前推出服務。

　　受手機銷售業務拖累，集團半年總收入42.57億元，按年減少18%；服務收入則輕微增長3%，至24.12億元；手機及配件銷售大減35%，至18.45億元。期內EBITDA升36%，至12.74億元。
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