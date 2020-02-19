蘋果預警收益難達標 手機孖寶跑輸藍籌

其他手機相關股份方面，比亞迪電子（285）下滑4.54%，收報15.56元；高偉（1415）走低4.25%，收報2.03元；鴻騰（6088）跌1.99%，收報2.46元；富智康（2038）跌1.56%，收報1.26元；丘鈦（1478）跌1.31%，收報12.08元。
港股連失三關插463點
港股方面，有消息指，美國擬對中國實施新一輪技術輸出限制，市場擔心中美關係轉差，大市顯著回吐，恒指接連失守250天線（27680）、50天線（27702）和10天線（27536），最多曾插463點，收報27530點，下瀉429點。跌市中大市交投回升，成交金額達1013億元。
人民幣匯價下滑，但內地股市收市靠穩。上證指數收報2984點，微升0.05%；深成指數收報11306點，揚0.58%；市場交投熾熱，兩市成交合計增至9999億元人民幣。
藍籌股近乎全軍覆沒，友邦（1299）跌1.48%，收報79.8元；建行（939）走低1.07%，收報6.47元；平保（2318）跌1.14%，收報90.7元；藍籌中只有金沙（1928）微升0.12%，報40.3元。
專家料27300見支持
耀才證券研究部總監植耀輝指出，日前恒指未能企穩二萬八關，反映大市有調整壓力，而疫情發展及中美經貿關係將進一步削弱後市之投資氣氛，加上本地企業踏入業績期，但滙控恒生業績不對辦，料後市或難再衝高，27300水平或有短期支持。