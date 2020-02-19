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富石金融暗盤升三成

2020-02-19 列印
　　富石金融（2263）今日掛牌，昨日暗盤表現不俗，多間暗盤交易場中分別有逾一成半至三成升幅。該公司公開發售部份超購逾129倍，以招股價下限0.5元定價，並觸發回撥機制，最終本港公開發售部份佔可供認購的發售股份數目50%，一手中籤率20.01%，抽90手穩中一手。在耀才及輝立的暗盤交易場中，富石金融收市均報0.58元，升16%。富途暗盤中該股收報0.65元，升30%。

　　另外，中國腫瘤醫療集團海吉亞醫療向港交所（388）遞交主板上市申請，該集團主要在內地七個省份經營腫瘤醫院，或為醫院提供放射治療服務。
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