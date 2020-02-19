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冠君分派收入16.5億增2.3%

2020-02-19 列印
　　冠君產業信託（2778）公佈全年業績，可分派收入16.48億元，按年增長2.3%；每基金單位分派增2%，至26.66仙。冠君表示，正考慮租戶進一步減租要求，會按個別情況考慮減租，與租戶共渡時艱。

　　期內物業收益淨額24.81億元，按年增長3.1%。租金收益總額27.78億元，按年上升3.8%；旗下物業估值812億元，較去年底下跌2.4%；每基金單位資產淨值11.04元，較去年底減少3.3%。

　　冠君總結中環的整體租務活動在2019年表現低迷。受整體市況影響，租戶普遍態度審慎，中環甲級寫字樓整體租金下滑及空置率上升，物業出租率從2019年中的95.8%，跌至2019年年末的93%。
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