中環IFC外望——大劉再派七萬口罩 APP登記免排隊

近期新冠肺炎疫情肆虐，有不少企業以科技協助抗疫，一解本地市民排隊領籌之苦。華人置業（127）創辦人「大劉」劉鑾雄的太太陳凱韻（甘比）表示，繼早前免費分發口罩予有需要人士後，再向旗下商場The ONE及皇室堡的會員派發共7.2萬個口罩。



市民只需要於手機APP內登記會員，則可憑迎新積分500分，取得韓國口罩1包（共10個），並於今日（19日）起14日內前往有關商場，免費換領口罩。若會員在換領口罩時能代表長者出示長者卡，更可以額外獲贈多1包口罩。



另外，騰訊（700）旗下騰訊雲宣佈，支援本地應用程式THE GULU內的遙距手機派籌購買防疫用品功能，以應付單日最高128萬用戶同時登入App內領籌，實行數碼化抗疫。



THE GULU推出的「抗炎專區」，聯同各大零售企業提供遙距手機派籌買或領取口罩及消毒用品服務。合作商戶共五家，包括莎莎（178）化妝品、卓悅（653）、日本城等連鎖零售店及藥房。



富石金融好日子 派口罩招呼傳媒



最近因為病毒搞到人心惶惶，各位可以唔落街就唔落街，盡量避免外出。一眾需要曝光嘅機構或者公司就最擔心，好多採訪活動都整唔到，不過今日掛牌嘅富石金融（2263）就出奇招，用「派口罩」嚟吸引一眾傳媒出動，真係「雞髀打人牙骹軟」！



今日敲鑼嘅富石金融噚晚就話，公司特別為到場嘅傳媒準備口罩，不過就要以傳媒手上嘅卡片為準，每間機構最多只可以獲得五個，合共就準備咗200個口罩，會即場派發，話係希望工作辛勞嘅傳媒朋友可以好好照顧自己身體，齊心抗疫，繼續努力建設香港金融市場。



老實講，五個口罩可謂「杯水車薪」，以報社為例，通常會派兩位記者，包括攝影記者一同到場採訪，即使有多嘅口罩剩，都只係每人一兩隻。



不過工作還工作，希望大家都可以保重身體，一同抗疫！



高瞻