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肺炎陰霾籠罩 杜指跌153點

2020-02-19 列印
　　中國肺炎疫情打擊企業收入，美國大型科技公司蘋果公司發出收入預警，美股受壓下跌，杜指早段跌95點，報29302點，納指亦跌19點，報9712點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29244點，跌153點；納斯達克指數報9739點，升7點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見55.69港元，較香港收市價跌2.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見409.52港元，較香港收市價升1.32港元。

　　在內地肺炎疫情持續下，蘋果公司表明疫情將影響季度收入，是首間大型科技公司作出示警。

  歐洲經濟研究中心調查發現，二月德國投資者信心指數降至8.7，遠低於市場預期的21.5，加深市場憂慮德國今年上半年經濟衰退。
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