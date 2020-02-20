杜指升157點邁向三萬 PPI勝預期 納指再破頂

中國肺炎疫情持續，對外國大型企業的影響浮現。繼蘋果公司表明影響收入後，運動品牌Adidas及Puma都作出類似預警。Adidas指疫情對中國銷售造成極大負面影響，集團關閉了不少內地門店，令近幾周相關業務大幅下滑八成半，而且不少產品都在中國生產。
日本是中國以外最多人確診國家，當地人對安倍政府不滿升溫，加上有陷入衰退危機，拖累日圓表現，昨晚早段日圓兌美元低見110.7日圓，續創九個月新低。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29389點，升157點；納斯達克指數報9833點，升100點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見56.29港元，較香港收市價跌0.71港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見414.24港元，較香港收市價升2.84港元。
數據方面，美國1月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.5%，預期為上升0.1%，去年12月為上升0.1%；按年上升2.1%，預期為升1.6%。油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報52.84美元，升0.79美元或1.52%；倫敦布蘭特期油報58.77美元，漲1.02美元或1.77%。
港股方面，藍籌內銀連同股王騰訊（700）昨日撐起大市，助恒指低開後回升，並收復10天線（27623），惟俗稱牛熊分界線的250天線（27677）仍見阻力，恒指收報27655點，升125點，全日波幅208點，成交金額縮減至883億元。
最佳藍籌萬洲升3.74%
中國公佈第三輪減免對美國進口商品的反制關稅，涉及696項商品，多隻減免反制關稅受惠股向好。
萬洲（288）漲3.74%收報8.59元，為升幅最大藍籌股；紙業股玖龍紙業（2689）炒高8.91%收報8.8元。
隔晚Tesla抽升7.3%，帶動電動車股同業的比亞迪（1211）飆高6.3%收報48.1元；恒大健康（708）升1.12%收報8.11元。
富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，恒指日前未能企穩28000關，牛熊線也相告失守，加上周三成交不足900億元，對後市較為審慎。他指出，早前大市一度升穿二萬八關，已將相關熊證「打靶」，而且近日人民幣跌穿「7算」的關鍵位置，後市難見較強的反彈力度，一旦恒指未能穩守27500水平，或反映反彈浪已經結束，籲博反彈的投資者宜先減倉。