穆迪料中國增長僅1.7%

穆迪又指，若疫情在6月時受到抑制，死亡率控制在2至3%之下，預計中國首季GDP雖下跌，但下半年增長勁彈，直到2021年中期中國經濟全面復甦。
摩根士丹利調查發現，截至上周，內地產能只去到正常水平的三至五成。預計本月底，製造業生產回返平時的六至八成，在3月中下旬恢復正常。
新冠肺炎襲港近一個月，市民為保命瘋搶口罩，早前藥房大排長龍，最高峰期一般外科口罩每盒五十個炒高至五百元。隨著來貨補充，炒風冷卻，記者昨天巡視港九近四十間藥房，發現大部份藥房貨架擺滿口罩，人龍消失了，口...
2020-02-20
新型肺炎疫情持續，現在民眾外出都使用「不親密」的舉動以降低感染風險。近日廣州有科企更推出5G機械人進行體溫檢查，不但可減少前線同事與出入員工的接觸機會，還可以發現沒有戴口罩的人，並對他們進行呼籲。 據內媒報道，廣州有公司近日推出名為「千巡警用巡邏機械人」的5G機械人，是廣州目前首款用於測體溫的巡邏機械人，可實現紅外線五米以內快速測量體溫，減輕人手防疫的壓力。與一般測體溫用機械人的分別是，這款機械人還可以辨識對方有沒有戴口罩！並發出聲音進行「溫馨小提示」，呼籲路人戴好口罩，注意個人衛生，不要前往人流密集場所等。據內媒引述高新興集團旗下高新興機械人公司總經理柏林介紹，只要路人體...
2020-02-20
四千億沙漠蝗蟲大軍侵襲東非後，據南蘇丹農業部長尼克瓦克周二（十八日）表示，現時蝗蟲大軍已抵達南蘇丹，並飛入南蘇丹與烏干達接壤的馬圭縣；而非洲以外的沙特阿拉伯和巴基斯坦亦相繼傳出有蝗蟲的消息。目前蝗蟲大軍已由東非向非洲內陸及紅海的另一端蔓延。 路透社和英國廣播公司引述尼克瓦克（Anyoti Adigo Nyikwach）表示，蝗蟲已經越過與烏干達接壤的馬圭縣（Magwi）。 南蘇丹因為五年內戰已令到全國一半人口陷入饑荒，現時至少有二千隻蝗蟲侵入南蘇丹，情況無疑雪上加霜。據了解，當局正積極研究方法把牠們消滅。外媒報道指，聯合國糧農組織（FAO）駐南蘇丹代表馬洛（Meshack ...
2020-02-20
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價承接個案，美聯區域經理范浩銘表示，鰂魚涌太古城南海閣低層F室，面積587方呎，兩房間隔，以1000萬易手，呎價17036元，低市價約5%。原業主於05年3月以36...
2020-02-20
市場憧憬新型冠狀病毒疫情受控，加上美國PPI數據勝預期，美股早段造好，納指再創新高，升70點報9803點。杜指報29304點，升72點。港股夜期中段升32點報27597點，低水59點。 中國肺...
2020-02-20
今季彈起的曼聯新星格連活特被指有尹佩斯影子，也直認視這位前紅魔射手為偶像。這位十八歲鋒將亦在歐霸屢有進帳，今晚三十二強首回合勢領軍反客為主，擊敗對英超球隊處下風的布魯日力求追上偶像的事業成就，直取客勝。 格連活特今季深受領隊蘇斯克查重用，各賽事上陣三十二次入十球，其左腳射術了得，所以有球迷以他和尹佩斯相提並論。這位十八歲新星亦承認視這位荷蘭射手為學習對象︰「我會模仿某些球員，嘗試學習他們的技術。我知道外界有把我和尹佩斯作比較，我也希望將來可達到他的成就。」 五仗轟四球兩助攻 尹佩斯亦祝福這位後輩︰「我有看他的比賽，其風格跟我很相似，我認為他會取得成功。」作為歐霸主力，格連活...
2020-02-20
編號992的新一代911開始在港交付，筆者日前優先試駕了450ps馬力四驅版Carrera 4S，無論加速、操控和舒適都再上一層樓，感受更加超級。 保時捷911其實自從上代尾期款（991.2型...
2020-02-20
新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地入境人士須強制隔離檢疫14天，下月「登七」的薛家燕與年輕10多歲的男友A君相愛14年，依然愛的甜蜜，不過上周五（2月14日），經常穿梭中、港兩地的港商A君，因為隔離令未能...
2020-02-20
新冠肺炎襲港，市民急戴口罩防疫，造成突如其來的需求，市面供應追不上，出現缺貨，加上內地疫情擴大，人心惶恐，坊間爆發盲搶罩現象，有商店乘機抬價，最基本的外科手術口罩售價急升，高級貨升至天價，不少市民在所不惜，高價入貨。但本報記者昨天巡視港九新界多間藥房，發現炒罩風大為冷卻，口罩價格大插水，相信不少人已中伏。 大批市民排隊買口罩，當中不少人唯恐不夠用，過量入貨，變相囤積，令市面供應更形緊張，部份基層市民欠財力搶罩，憂心忡忡，引起社會關注。政府和各界四出撲貨，經過近半個月搜購，貨源開始到港，供求失衡情況快速改善，售價回落，是市場自行調節的正常現象。 大家要吸取教訓，當物資暫時供不...
2020-02-20
何良昨晚憑「怪獸都市」報捷，結束上年十二月二十九日贏完「發財福星」後的頭馬荒，練者賽後高興地表示，旗下戰馬近期搏殺時欠缺運氣，陣上經常遇到意外，如今總算可以重現笑顏。 馬場浮世繪
2020-02-20