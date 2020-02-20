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穆迪料中國增長僅1.7%

2020-02-20 列印
        面對新冠肺炎疫情，投行及評級機構均看淡中國經濟增長前景，中國今年經濟增長或只有1.7%。評級機構穆迪認為，若疫情持續，並進一步輻射周邊城市地區，2020年中國經濟會停滯不前，全年GDP增長率只有1.7%，東南亞等新經濟體受到波及，重創全球經濟，全球2020年GDP增長率將重挫至1.1%，是2008年金融危機以來最差。

  穆迪又指，若疫情在6月時受到抑制，死亡率控制在2至3%之下，預計中國首季GDP雖下跌，但下半年增長勁彈，直到2021年中期中國經濟全面復甦。

  摩根士丹利調查發現，截至上周，內地產能只去到正常水平的三至五成。預計本月底，製造業生產回返平時的六至八成，在3月中下旬恢復正常。

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