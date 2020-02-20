內地業務減值損失勁 東亞賺33億減近五成

東亞銀行（023）昨日派發截至去年底止年度成績表，受中國業務減值損失急升，令金融資產減值損失支銷淨額由2018年的11.88億元，急增5.14倍，至期內的72.53億元，導致純利大跌近5成，至32.6億元，派末期息0.35元，按年增9.4%，全年派息0.46元，按年大削61%。但該行聯席行政總裁李民斌表示，去年該行已做足工夫；料今年信貸成本會按年大減，不良貸款率亦會逐步降低。



期內，淨利息收入按年升11.9%，至145億元， 淨息差由1.73厘擴闊至1.85厘；非利息收入增26%，至51.84億元。減值損失則大增3.56倍，至72.53億元；其中去年上半年減值損失為50.63億元，下半年則再增21.9億元。減值貸款比率由2018年底的0.7%，上升至去年底的1.22%；其中本港業務的減值貸款比率降至0.25%，內地業務由1.73%上升至3.8%，但已較去年上半年的4.89%有所改善。截至去年底，普通股權一級資本比率為15.6%，一級資本比率為18.4%，總資本比率20.4%。



全年派0.46元跌六成



去年全年，該行中國業務錄得淨虧損35.5億元，主要受到早年批出的非一線城市商業房地產貸款拖累，承受了經濟疲弱帶來的風險；而4筆內地貸款於去年上半年出現信貸級別下調，導致重大一次性除稅後減值損失。



李民斌昨日表示，該行於去年上半年已進行信貸級別下調，撥備亦增加，而下半年則再次審視資產，相信今年信貸成本會按年大幅減少，不良貸款率則會逐步下降；但亦指新冠肺炎疫情會影響該行資產質素，惟料影響屬短暫性。



去年下半年，香港及內地業務的淨息差均有所收窄，另一聯席行政總裁李民橋表示，香港主要是因存款競爭激烈，內地則主要是因零售轉型已完成第一階段目標，零售貸款增長放緩。東亞去年盈利雖大跌，但昨日股價卻向好，收報17.74元，升2.66%。