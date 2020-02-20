網上打折賣樓 恒大六天售6.8萬套

今季彈起的曼聯新星格連活特被指有尹佩斯影子，也直認視這位前紅魔射手為偶像。這位十八歲鋒將亦在歐霸屢有進帳，今晚三十二強首回合勢領軍反客為主，擊敗對英超球隊處下風的布魯日力求追上偶像的事業成就，直取客勝。 格連活特今季深受領隊蘇斯克查重用，各賽事上陣三十二次入十球，其左腳射術了得，所以有球迷以他和尹佩斯相提並論。這位十八歲新星亦承認視這位荷蘭射手為學習對象︰「我會模仿某些球員，嘗試學習他們的技術。我知道外界有把我和尹佩斯作比較，我也希望將來可達到他的成就。」 五仗轟四球兩助攻 尹佩斯亦祝福這位後輩︰「我有看他的比賽，其風格跟我很相似，我認為他會取得成功。」作為歐霸主力，格連活...

2020-02-20