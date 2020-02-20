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網上打折賣樓 恒大六天售6.8萬套

2020-02-20 列印
        受新冠肺炎疫情影響，內地樓市遇冷。中國恒大（3333）近期網上打折賣樓，其分管營銷副總裁劉雪飛昨日於直播發佈會上稱，本月13日至18日，6日累計網上認購房屋68019套。

  劉雪飛指，按近幾日每日平均認購7500套的增長估算，至本月底網上認購將達至15萬套。為應對疫情對銷售帶來的衝擊，恒大本月13日起率先實施全國所有樓盤網上購房，18日起又公佈購房75折優惠。恒大上月銷售受壓，1月合約銷售額按年降約6%，至405.5億元；合約銷售均價更創三年來新低。

  為緩解疫情對樓市的影響，蘇州市昨推土地新政，包括加快工業用地供應，調整交地、開竣工等履約要求，延長土地出讓金繳納時限，調整「超過市場指導價報價規則」等多項措施。

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