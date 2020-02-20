  • 2020年2月20日 星期四
  • 21º
  • 55%
熱門： 武漢肺炎鑽石公主號口罩跆拳道港鐵

日報新聞 > 財經

堡獅龍蝕9369萬 虧損擴大

2020-02-20 列印
  堡獅龍（592）昨天公佈中期業績，截至去年底止半年，虧損按年擴大逾2.6倍，錄得9368.7萬元；每股虧損5.71仙；不派中期息。期內，收入按年跌20.1%，至6.99億元；毛利減少22.2%，至3.56億元；同店銷售額挫10%。另截至去年底，集團在全球的店舖總數共1086家，較去年6月底淨減少25家。

  公司虧損擴大主要由於到訪香港旅客銳減、中美貿易爭端、集團經營的多個核心市場消費意欲低迷，以及冬季氣候異常偏暖。鱷魚恤（122）更新盈警資料，截至去年12月底止五個月，集團應佔綜合虧損介乎1.3億至1.8億元，而去年同期則錄得綜合溢利4161萬元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd