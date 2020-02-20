澳門賭場僅三成重開 嚴限賭枱距離防疫

因應新冠肺炎疫情蔓延，澳門政府早前宣佈所有賭場暫停營業15天，將於今日（20日）凌晨起重開。博監局昨日公佈，重開娛樂場涉及賭枱約1800張，數量不足原有的三成。有業界人士表示，根據政府提供的新指引，預計開業初期將縮減賭桌數目至兩至六成。



澳門博彩監察協調局公佈，暫停開放娛樂場措施於今日結束，41家娛樂場中，有29家將會重開，其餘12家仍然停運。當中，重開娛樂場涉及賭枱約1800張，其數量不足原有的三成。博監局指，賭場重開後30天內，可向提出延期開放全部或部份娛樂場的申請；但30天後，則需按照規定全部開放娛樂場。博監局亦推出進一步防疫措施，要求調整賭場內賭枱的距離及設置等。



金沙中國（1928）總裁兼首席營運總裁王英偉指出，在政府的新指引下，賭桌數目整體縮減至20至25%，並會替賭客量度體溫和檢查健康申報表等；若賭客未有佩戴口罩，旗下賭場將會提供，而每張賭桌亦會供應消毒搓手液。



為賭客提供口罩



人手方面，王英偉指出，賭桌部人手將縮減至四成；酒店方面的人手則減至兩至三成，會抽調更多員工到清潔部，以加強清潔，並會建議員工主動放假。



實德環球（0487）副主席馬浩文指出，因應政府推出最新的指引，會由早前預計開放80%賭桌，縮減至開放65%賭枱，而每張賭桌的更數亦會減少。他續稱，亦會按比例縮減人手安排，賭場的人手將縮減至五成，其餘的員工則會輪流放有薪假期。



馬浩文續說，賭場內全部的「老虎機」需要隔一部使用，而賭桌大部分則由以往的8個座位，減少至3至4個座位，並不會設企位投注，只設座位投注，以確保客人之間有一定的距離。他補充，集團每月的口罩定單為6萬個，相信旗下賭場有充足的口罩和消毒搓手液等清潔用品的供應，於今日賭場重開前亦會再作最後一輪的清潔。