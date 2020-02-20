  • 2020年2月20日 星期四
  • 21º
  • 55%
熱門： 武漢肺炎鑽石公主號口罩跆拳道港鐵

日報新聞 > 財經

富石首掛跌兩成 一手蝕千元

2020-02-20 列印
        新冠肺炎下本港迎來第二隻上市新股，富石金融（2263）昨日掛牌，雖然暗盤高升逾一成，但昨日股價高開低走，收市報0.4元，跌20%，不計手續費及佣金，每手1萬股虧蝕1000元。

  該公司執行兼董事風險管理主任吳錫釗昨日表示，未來會注重加強互聯網金融業務，令客戶不受地區性影響，而該公司客戶目前都可以使用網上交易平台，近一個月交易量仍然上升兩成，因此肺炎對其業務影響不大。而針對近年其快速發展的包銷業務，吳錫釗表示，雖然近期受疫情影響，不少公司推遲來港的上市計劃，上市新股較少，相信疫情過後就會多很多上市新股。而新股上市的包銷業務亦會成為公司未來的主要增長動力。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd