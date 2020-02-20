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疫情衝擊 內地傳航空業大重組

2020-02-20 列印
        新冠肺炎疫情蔓延下，航空旅遊業大受打擊，彭博昨引述消息人士稱，內地正在考慮通過合併、直接注資等手段，救助深受疫情衝擊的航空公司。

        據報道，潛在的救助方案包括讓幾家國有大型航企「大魚吃小魚」併購受疫情嚴重衝擊的小型航企；或政府注入數十億美元的資金對整個行業實施救助；以及進行貸款豁免和推出更優惠的飛機租賃條款等。目前方案仍在討論中，最終救助計畫尚未確定。

        受近期疫情拖累，內地航空客流量大幅下降。中國民航局稱，從1月25日至2月14日，民航日均運輸旅客47萬人次，按年跌近75%；從近期預測情況看，客流的下滑勢頭仍然不減。
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