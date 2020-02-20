中環IFC外望——富臨20間餐館暫時休業

富臨昨日宣佈，市民因新型肺炎疫情影響下減少外出用膳，管理層在審慎考慮後，決定將旗下約20間餐館短暫休業，並進行徹底清潔和消毒。管理層會密切留意疫情發展，盡快安排回復正常服務。
隨着確診個案持續上升，富臨集團續指，疫情進一步打擊疲弱的零售餐飲市道，集團已跟大部份業主磋商租金舒緩措施，並推行一系列營運成本控制方案，第一項措施向高層開刀，二月份內全體執行董事減薪一半，高級管理層減薪兩成。因應店舖減少，富臨將會按既定程序，安排約兩千名前線員工二月份內需放三天無薪假期。集團強調無裁員計劃，又表示將繼續審視營運情況，再推出其他措施，在保障同事健康及維持服務質素中取平衡。
至於目前仍然營運的分店，餐館實施全面防疫措施，下令所有員工於值勤期間需佩戴口罩，並每日在店內量度體溫兩次，如發燒或不適，必須馬上求醫及留家休息；餐館亦會加強清潔，以保障顧客及員工的健康。
台灣壹週刊本月底執笠
據台灣媒體報道，壹傳媒（282）非執行主席黎智英，於2001年在台灣創立的《壹週刊》，繼2018年3月14日將紙本停刊後，有消息指將於本月底結束營運。
該報道提到，有內部員工稱，台灣《壹週刊》高層已接獲停刊的通知，由於雜誌社不堪長期虧損，與行政總裁張劍虹討論後，最終決定於二月底結束營運，並由台灣《壹週刊》社長兼總編輯邱銘輝，於今日向全體員工宣佈消息。
該媒體向邱銘輝求證此事，惟指對方疑似關機，無法取得回應。
高瞻