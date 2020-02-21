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希慎去年純利減兩成 主席：疫情影響超沙士

2020-02-21 列印
■希慎已為2至3月期間租戶的基本租金提供「可觀」的減免，希望同租戶「共渡時艱」。 資料圖片
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希慎興業（014）昨日公佈去年全年業績，期內賺48.45億元，按年跌19.7%，每股盈利4.63元；末期息則維持派1.17元，全年派息1.44元。主席利蘊蓮於網上業績發佈會稱，經去年本港社會事件後，又遇上新冠疫情擴散，公司正面對數十年來最大挑戰，對業務影響甚至大過2003年沙士。

        該公司首席財務總監賀樹人稱，已陸續收到旗下商舖今年一月銷售數據，因商場人流受疫情影響減少，預計一月整體商舖銷售額下跌逾20%。至於今年續租租金情況，他坦言現時社會氣氛欠佳，租戶會對續租多加考慮。

減租兩月共渡時艱

　　賀樹人指，今年分別有26%零售商戶、22%寫字樓商戶租約到期；不過由於零售租戶於第一季到期租約不多，公司會繼續與租戶洽談。寫字樓方面續約情況則較理想，「續租租金表現不差」。為減輕租戶經營壓力，利蘊蓮指，已為二至三月期間租戶的基本租金提供「可觀」減免，希望與租戶共渡時艱。利蘊蓮又稱，去年下半年市況不穩時，公司已有向租戶提供支持，現又遇到疫情打擊，情況仍未明朗，會盡力支援持份者，為迎接正常市況回歸做好準備。

　　問及今次減租具體幅度，首席營運總監呂幹威回應，難以明言具體減租情況，僅稱租戶認為公司減租方案「有誠意」。他強調，這些措施主要為與租戶共渡時艱所作出，「一刀切」的減租方法未必理想，會視乎租戶承受能力，提供合適合時幫助。

　　業績方面，期內希慎商舖組合營業額按年減4.5%，至18.36億元；佔總收入比例由2018年的50%降至46%；出租率亦按年降2個百分點至96%。賀樹人稱，受下半年社會事件拖累，去年整體租戶銷售額按年跌11%，與本港零售業銷售額跌幅相若。

寫字樓營業額增8.6%

　　相反，受惠利園三期全面營運，希慎寫字樓營業額按年增8.6%，至18.33億元，佔收入46%；出租率按年增1個百分點，至98%。住宅業務期內營業額為3.19億元，亦按年增14.3%。
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