希慎去年純利減兩成 主席：疫情影響超沙士

該公司首席財務總監賀樹人稱，已陸續收到旗下商舖今年一月銷售數據，因商場人流受疫情影響減少，預計一月整體商舖銷售額下跌逾20%。至於今年續租租金情況，他坦言現時社會氣氛欠佳，租戶會對續租多加考慮。
減租兩月共渡時艱
賀樹人指，今年分別有26%零售商戶、22%寫字樓商戶租約到期；不過由於零售租戶於第一季到期租約不多，公司會繼續與租戶洽談。寫字樓方面續約情況則較理想，「續租租金表現不差」。為減輕租戶經營壓力，利蘊蓮指，已為二至三月期間租戶的基本租金提供「可觀」減免，希望與租戶共渡時艱。利蘊蓮又稱，去年下半年市況不穩時，公司已有向租戶提供支持，現又遇到疫情打擊，情況仍未明朗，會盡力支援持份者，為迎接正常市況回歸做好準備。
問及今次減租具體幅度，首席營運總監呂幹威回應，難以明言具體減租情況，僅稱租戶認為公司減租方案「有誠意」。他強調，這些措施主要為與租戶共渡時艱所作出，「一刀切」的減租方法未必理想，會視乎租戶承受能力，提供合適合時幫助。
業績方面，期內希慎商舖組合營業額按年減4.5%，至18.36億元；佔總收入比例由2018年的50%降至46%；出租率亦按年降2個百分點至96%。賀樹人稱，受下半年社會事件拖累，去年整體租戶銷售額按年跌11%，與本港零售業銷售額跌幅相若。
寫字樓營業額增8.6%
相反，受惠利園三期全面營運，希慎寫字樓營業額按年增8.6%，至18.33億元，佔收入46%；出租率按年增1個百分點，至98%。住宅業務期內營業額為3.19億元，亦按年增14.3%。