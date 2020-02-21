平保賺1494億增39% 新業務價值率趨升

平保公佈業績前，H股收報91.6港元，微升0.55%，成交額超25億港元。
截至去年底，平保旗下的科技公司中金融壹帳通、平安好醫生及汽車之家已完成上市，陸金所控股與平安醫保科技完成對外融資。旗下科技公司估值總額達691億美元。
平保透露，陸金所平台截至去年12月末註冊用戶數達4402萬，較年初增長9.1%；客戶資產規模為3468.56億元，較年初下降6.1%。金融壹帳通2019年營業收入同比增長64.7%，至23.28億元，獲得香港金管局發放的虛擬銀行牌照。
目前，提供互聯網醫療健康服務的平安好醫生累計註冊用戶量超3.15億，12月當月活躍用戶數達 6690萬。商業科技雲服務平臺金融壹帳通於2019年12月13日成功登陸美國紐約證券交易所，汽車之家2019年全年實現營業收入同比增長16.4%，淨利潤同比增長 10.7%。
平醫註冊用戶逾3億
銀行業務方面，平安銀行期內淨利潤達281.95億元，按年升13.6%。零售業務營業收入和淨利潤按年分別增長29.2%、13.8%。
壽險及健康險主業方面，報告期實現營運利潤889.5億元，按年增長24.7%。整體新業務價值率和代理人產能呈現上升趨勢。
產險業務方面，綜合成本率達96.4%，實現營運利潤209.52億元，同比增長 70.7%。