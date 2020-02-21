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聯想第三季多賺一成

2020-02-21 列印
        聯想集團（992）財政年度第三季業績出爐，季內股東應佔溢利達2.58億美元（折合約20.1億港元），按年增加10.73%。聯想董事局主席兼首席執行官楊元慶昨表示，新冠肺炎對集團在中國的生產、供應等均有不少影響，同時疫情影響消費者的消費意欲，中國地區今年第一季度的營收會受影響。不過，電子商務、遠程辦公以及網上教育的使用量卻上升，顯示市場需求變化，相信相關設備的需求會在後續增加。

        聯想昨日公佈季績，截至2019年12月31日止三個月，收入達141.03億美元，按年上升0.48%，佔集團收入79%的個人電腦和智能設備業務收入達110.74億元，按年增長3%。
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