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疫情打擊 上半年併購勢減

2020-02-21 列印
        羅兵咸永道亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐昨表示，新冠疫情對併購交易造成了很大的短期不確定性，對今年全年的併購市場預測十分困難。雖然如此，他預計併購交易活動會縮減，且在今年上半年會延續去年的跌勢。如果疫情得到控制，今年下半年併購交易數目會有所反彈，今年全年的交易額與去年相若。

        羅兵咸永道發表報告顯示，由於內地和海外併購雙雙下降，去年中國企業併購交易額降至5587億美元，為2014年以來最低，交易額和交易數量分別按年跌14%和13%，總體交易數量的活躍度，倒退回2015年的水平。
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