﻿中環IFC外望——港鐵凍結今年票價共渡時艱

港鐵表示，有見近月新型冠狀病毒疫情對香港社會各界造成極大挑戰，決定推出多項特別支援措施，與市民共渡時艱。有關措施包括今年全年港鐵車費不會有實際調整，以及港鐵全線車站及13個商場中小型租戶可獲減免2020年2月及3月一半租金。



港鐵行政總裁金澤培博士表示，自今年1月新型冠狀病毒蔓延以來，港鐵在本地車務、車站商務和港鐵商場的收入均受到很大影響，但眼見社會各界在疫情下承受極大壓力，個別中小型租戶在經營上亦面對不少困難。港鐵作為香港的一份子，際此艱難歲月，希望略盡綿力，在力所能及的情況下為市民作出一點支持。



港鐵表示，承諾令乘客支付的實際車費今年內維持不變，中小型租戶在2月和3月繳付的租金則會減半。



港鐵又指，車費方面，原定今年4月4日結束的「程程3.3%車費扣減」優惠，將會延續至今年6月底，讓乘客可繼續以現行車費乘搭港鐵。因應上述安排，「港鐵都會票」、5款「全月通加強版」和「屯門—南昌全日通」亦會維持現行售價至今年6月底。



騰訊成B站最大股東



據內媒報道，根據嗶哩嗶哩（Bilibili，俗稱B站）披露的最新股權結構，騰訊（700）已取代B站CEO陳睿，成為第一大股東，不過，陳睿和創辦人徐逸仍掌握公司絕大部份投票權。



騰訊透過兩間全資子公司，合共持有B站18%的Z類普通股，此前一直為公司第一大股東的陳睿，持股比例降至15.1%，不過，陳睿與徐逸所持股份，大部份屬10倍投票權的Y類普通股，故陳睿仍然控制着B站的45%投票權。



報道指出，18%是騰訊在重要戰略合作夥伴的典型持股比例，其在美團點評（3690）、京東、拼多多等亦是這個持股比例，反映騰訊不謀求對公司的控制權。B站現時市值約90億美元（約702億港元）。



高瞻