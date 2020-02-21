入場人稀 賭枱僅及原來三成 29賭場重開 濠賭股多下挫

但業界人士強調現屬重開初期，仍需再觀察一段時間。加上高盛看淡賭股前景，料首季賭企EBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷前盈利）將大跌逾九成，令賭股受壓，除新濠（200）逆市升0.22%外，其他持牌賭股全線跌。
實德環球（487）副主席馬浩文指出，旗下賭場昨日大約有1500入場人次，較以往單日的1.2萬人次為少，而當中以本地人、香港及內地旅客為主，和少量東南亞旅客。雖然進入賭場內的防疫措施較為繁複，但認為客人會理解。馬浩文又表示，始終目前為賭場重開初期，故不抱太大期望，希望能振奮員工士氣，及恢復社會氣氛。
金沙中國（1928）總裁兼首席營運總裁王英偉指出，昨日賭客仍較少，暫未有確實數字，認為仍需觀察一段時間，始終澳門入境人數有下降趨勢，到澳門旅遊人數減少10至20%。王英偉透露，酒店入住率依然偏低，但昨日仍有少量周末的訂房預約。王英偉期望內地疫情盡快穩定，才能恢復賭場人流。
新濠博亞多賺近一成
新濠國際（200）旗下的新濠博亞昨晚派發截至2019年年底止年度業績，期內賺3.73億美元（折合約29.1億港元），按年增長9.66%，期內收入57.37億美元，按年增長10.56%。新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍表示，雖然去年第四季受宏觀經濟以及本港社會事件影響，但旗下度假村博彩業務仍然錄得強勁增長，帶動賭枱業務收入增12%，經調整EBITDA亦同比增長14%，兩者均創歷史新高。
賭場雖然重開，但濠賭股昨日普遍下挫。銀娛（027）昨日收報57.35元，跌0.52%；美高梅（2282）報11.82元，跌0.51%；澳博（880）跌1.38%；金沙（1928）跌0.75%；新濠收報18.12元，升0.22%。