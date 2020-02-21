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美股回軟 杜指跌155點

2020-02-21 列印
        美股周四早段回軟，杜指曾跌76點報29271點，納指亦跌33點報9784點，標普指數跌8點報3377點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29192點，跌155點；納斯達克指數報9739點，跌77點。滙控（005）美國預託證券價格曾見56.30港元，較香港收市價跌0.50港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見405.60港元，較香港收市價跌4.40港元。

        分析師表示，南韓急增53宗新型冠狀病毒感染病例，伊朗周三亦首次確診兩宗感染個案，市場避險情緒升溫。

        美國上周首次申領失業救濟人數增加4000人至21萬人，符合市場預期。

　　持續申領人數增加2.5萬人至172.6萬人，多過市場預期。
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