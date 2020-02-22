憂慮肺炎蔓延 恒指全周跌506點

國家衞健委表示，目前全國疫情爆發得到控制，部份省市出現新增確診病例零增長，內地股市續揚。上證指數收報3039點，升0.31%；深成指數收報11629點，揚1.05%；市場交投持續活躍，兩市成交合計1.17萬億元人民幣，連續第三日過萬億元人民幣。全周滬指累漲4.2%，連續兩星期反彈。
藍籌僅恒安逆市升
藍籌股近乎全線走低，中國平安（2318）業績差過市場預期，股價跟隨大市跌0.66%，收報91元；騰訊（700）跌2.2%，收報401元；港交所（388）跌1.4%，收報267.6元；滙控（005）跌足五日，收挫0.26%，報56.65元。
另外，大摩指領展（823）業務接近轉捩點，指有機會跑輸地產股，該行對領展降級至「減持」，劈價近兩成至73元，領展股價下滑1.86%，收報76.45元，創逾一年低位。恒安國際（1044）升0.58%，收報61.05元，是唯一錄得升幅的藍籌股。
大摩和高盛日前分別下調今年賭收預測，分別預料全年下降16%和17%，濠賭股跑輸大市。
大行唱淡 濠賭股受壓
新濠（200）跌3.86%，收報17.42元；金沙（1928）業績前受壓，收插3.39%，報38.5元，為最弱勢藍籌股；美高梅（2282）跌3.05%，收報11.46元；銀娛（027）挫2.35%，收報56元；永利（1128）跌1.62%，收報17.04元。
宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒稱，內地首季經濟面對增長壓力，市場憧憬中央連推措施提振經濟，A股表現繼續強勢，港股表現則較為理性，高位獲利盤偏多，在缺乏市場資金持續流入下，恒指難免會反覆下試100天線及二萬七支持力度，預料短線仍於27000至28000點上落。