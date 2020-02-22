  • 2020年2月22日 星期六
  • 17º
  • 82%
熱門： 新冠肺炎口罩防暴警鑽石公主號百佳

日報新聞 > 財經

營商環境惡劣 星島削減成本

2020-02-22 列印
　　星島新聞集團（1105）公佈，預料截至去年底止，全年虧損2200萬元；2018年同期則賺2424.3萬元。

　　集團表示，預料全年由盈轉虧，主要由於本港在去年下半年的激烈抗議行動，以及環球地區政治不明朗，導致經濟放緩，令報章廣告收益減少，以及若干非經常性開支項目所致。

　　此外，集團又宣佈，鑑於現時惡劣的營商環境，公司將實施一系列措施，以減省成本，包括不同程度之員工薪酬下調，當中執行董事及高級管理人員將會減薪25%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd