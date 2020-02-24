日韓染疫激增 避險情緒高漲 恒指本周料二萬七關波動

日本及南韓新冠肺炎確診病例急增，市場擔心疫情蔓延至其他地區，避險情緒升溫。證券界人士預期，港股今日低開機會較大，短期將於27000至27800點水平波動，由於市場擔心疫情將影響環球經濟，長遠走勢則要視乎疫情發展。



日本和韓國近日持續新增病例，加上美國二月服務業PMI四年來首度萎縮，令經濟前景蒙上陰霾。港股上周下跌506點或1.8%，收報27308點。夜期收報27280點，低水28點。ADR港股比例指數上周五報27322點，升14點。



港股ADR微升14點



光銀國際董事總經理林樵基估計，本周初大市有機會跌破27000點，但短期仍會於27000點水平波動。他補充，美股上周五下跌，加上亞洲及歐洲區疫情轉差等不利消息，市場擔心疫情將影響經濟展望。



林樵基表示，雖然現時中國有部份工廠復工，但相信產能未必能馬上恢復，始終各地有人流管制措施，中國消費亦會受到影響，長線則要視乎疫情發展。



耀才證券研究部總監植耀輝預計，港股短期將於27000至27800點波動，並指今日低開機會較大，相信短期市場憂慮環球經濟狀況，但仍要視乎內地A股表現，A股上星期走勢持續向好。植耀輝續指，美股上周跌幅顯著，加上近期美國債息率下跌、金價亦抽升，市場擔憂股市波動機會較大。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，今日大市或將低開，相信未來一周將於27000至28000點區間上落，雖然近期為業績期，但不論滙控（005）或中國平安（2318）業績均不太理想，相信股市會繼續受壓。



溫傑指出，早前股市反彈，主因市場憧憬疫情有緩和跡象，加上市場預期經濟下滑，中央會有政策出台紓緩情況，但利好因素已被反映出來。



港股業績期展開，重磅藍籌股港交所（388）將於周三放榜；同日亦有信和（083）公佈業績；周四亦有新地（016）派成績表。



IMF下調中國增長預測



另外，近期各地疫情肆虐，國際貨幣基金組織（IMF）調低今年中國及全球經濟增長預測，預計今年中國經濟增長5.6%，全球經濟增長3.2%，分別較上月預測下調0.4個及0.1個百分點。