全球股市震盪 金價急升 疫情蔓延多國 杜指急瀉818點

新冠肺炎疫情在全球多國加速蔓延，令市場恐慌及避險情緒高漲。杜指早段報28154點，瀉838點；標普500指數報3245點，跌92點；納指報9260點，跌316點。亞洲股市全線下跌，歐洲股市早段亦跌逾3%。黃金價格一度升穿每盎司1680美元大關，創2013年以來新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28173點，跌818點；納斯達克指數報9251點，跌324點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見55.39港元，較香港收市價跌1.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見386.00港元，較香港收市價跌4.40港元；港股ADR折合恒指報26517點，跌302點。



全球多個國家陸續確診新病例。南韓再多231人確診感染新型冠狀病毒，最新全國累計病例增至833宗，累計8人不治；疫情擴散至中東的伊朗，該國衞生部稱，12人死亡，全國確診個案增至61宗。意大利的新冠肺炎疫情惡化，該國暫時有最少220名的新冠肺炎確診患者。世衞總幹事譚德塞表示，對伊朗及意大利的疫情感到憂慮，短短數周已見到新病毒在全球迅速傳播，引起廣泛恐慌和破壞。



亞洲股市全線向下。重災區南韓股市急插3.9%，報2079點，創三周以來低位。澳洲股市挫2.3%，報6978點。台灣加權股價指數挫1.3%，報11534點。日本日經平均指數則跌0.4%，報23386點。



南韓股市急插3.9%



市場避險情緒升溫，刺激金價高見每盎司1689美元，逼近1700美元大關，創2013年初以來紀錄。新加坡華僑銀行經濟師Howie Lee稱，新冠肺炎擴散至意大利及南韓推動金價向上勢頭強勁，在局勢緩和之前，投資者對黃金的興趣仍將保持高漲。



港股方面，恒指低開203點，開市已跌穿100天線（27216），其後愈跌愈急，一度下挫495點，最終收報26820點，插487點，三日累瀉834點。大市交投熾熱，成交金額1241億元。



港股受累挫487點



跌市下公用股普遍靠穩，電能（006）逆市上升1.68%，收報57.35元；長建（1038）揚0.18%，收報54.65元，兩股為恒指成份股升幅最大首兩位。國際油價下跌，「三桶油」跑輸大市。與油價敏感度最高的中海油（883）插3.61%，收報11.74元；中石油（857）下降4.73%，收報3.22元。金價持續向好，帶動金礦股走強。



山東黃金（1787）彈6.47%，收報21.4元；招金礦業（1818）升2.95%，收報9.77元。銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，疫情擴散觸發市場避險情緒，認為恒指26800點為重要支持關口，若未能企穩，可能會反覆下試26200點水平。