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人行擬評估定向降準

2020-02-25 列印
　　疫情對經濟造成嚴重打擊，人行擬就定向降準進行評估。人民銀行副行長陳雨露昨日表示，當前貨幣政策空間和政策工具充足，下一步將通過政策利率的引導作用讓整體市場利率繼續下行，降低企業的融資成本，運用好結構性貨幣政策工具。近期普惠金融定向降準將進行年度動態調整，將有更多達標銀行得到優惠政策支持。並更加大力度地支持三家政策性銀行，向製造業、外貿、生豬生產全產業鏈的企業擴大融資支持。

　　日前撥出3000億元低成本專項再貸款的人行，對該筆資金的使用設立了全流程監控。第一是嚴格篩選重點企業名單，第二確保優惠貸款發放於疫情防控領域，建立電子台帳，第三是確保審計流程的公平公正。

　　陳雨露稱，金融部門會全力支持中小微企業，但不會盲目抽貸，允許確實困難的企業緩期還貸。
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