會德豐系三股突停牌 傳溢價四成私有九倉

會德豐系時隔兩年，或迎來系內第二度大重組。昨日會德豐系三大上市公司昨日突然停牌，當中會德豐（020）表明有待發佈收購及合併公告，外電引述分析師指，會德豐或會以40%溢價私有化九倉（004），涉資252億元，有望正式合併中港物業銷售業務。



會德豐系三間上市公司昨晨開市前齊齊停牌，會德豐表示，有待根據《香港收購及合併守則》發佈公告；九倉及九倉置業（1997）則僅指以待內幕消息公告。彭博引述投資顧問公司United First Partners（UFP）估計，會德豐或以每股27.58元提出要約，較九倉昨日停牌前有40%溢價。



UFP指出，九倉股價去年表現不及會德豐，期內九倉跌22%，會德豐僅跌12%，認為是合適時機作私有化。UFP相信，今次私有化會涉及發行股份，但吳光正家族仍能維持合併後逾過半數的控股地位。



作價或高達27.58元



九倉私有化傳聞源源不絕，皆因2017年九倉分拆九倉置業後，會德豐不時吸納九倉股份，兩年間持股由61.99%增至70.03%。會德豐前主席吳光正去年下半年，亦不斷在公開市場掃貨，須披露持股由14.01%增至19.01%，連同包玉剛家族信託的48.58%，吳光正共持有會德豐67.58%股權，變相降低私有化成本。去年吳宗權仍表示，對公司當時架構感到滿意，指出香港市場十分大，會德豐與九倉均有投資本港物業，分工不會改變。



會德豐系2017年底大重組，主要是九倉將核心商場租務，分拆九倉置業上市。重組後會德豐與九倉在本港業務範疇重疊，包括會德豐主要推售將軍澳日出康城及啟德樓盤，2018年度會德豐住宅已簽約銷售額為260億元；九倉則主要是山頂、九龍塘及九龍東項目，2018年按應佔份額計收入為16.67億元。



吳光正頻掃貨增持



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪估計，昨日九倉置業亦停牌，反映會德豐不只是私有化九倉，有機會九倉同時分配部份業務予九倉置業。他認為，由於市況尚未明確，若會德豐系選擇此時重組較特別，但亦認同九倉目前估值已低，後市未必有大跌機會。



