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渣打推個人支援貸款

2020-02-25 列印
　　渣打香港昨日為個人客戶提供支援貸款，最高貸款額3萬元，還款期最長24個月，希望為從事受經濟放緩及疫情打擊行業的個人客戶，提供即時現金。渣打稱，現有客戶受僱於零售、旅遊與款待、餐飲及航空業，同時符合最低月入要求5000元及提供最近受僱證明，可即日起至4月30日向該行申請。

　　金管局表示，與銀行保持緊密溝通，近日亦發電郵鼓勵銀行加強支援個人客戶。該局又指，留意大部份零售銀行已響應呼籲，推出針對個人客戶措施，如容許有困難的按揭貸款客戶，暫緩償還本金；更有銀行提供支援貸款、信用卡費用寬減等額外措施。金管局對銀行業界的應急措施表示歡迎，並鼓勵尚未採取類似安排的銀行積極考慮，以協助客戶渡過困境。

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