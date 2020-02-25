  • 2020年2月25日 星期二
  • 23º
  • 80%
熱門： 南韓新冠肺炎港版火神山口罩君比

日報新聞 > 財經

國泰擬削四成運力

2020-02-25 列印
　　疫情擴散至日韓，國泰航空（293）再度調降總體運力。據外電報道，國泰航空將削減約40%總體運力，高於此前公佈的約30%。該航空公司周六表示，濟州島、釜山、沖繩、新潟、高雄和台中等亞洲城市的航班服務，將暫停運營至3月28日。

　　國泰本月初表示，將逐步減少約90%往返中國內地航班，到四月會結合市場情況及其他因素，大幅減少其他地區航班，預計對削減集團總體可運載量30%。

　　粗略統計，2020年3月28日前國泰將暫停航班服務共有16個城市（中國內地除外），包括高雄、台中，以及所有中國內地城市；美洲地區的紐約、華盛頓；歐洲地區的羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦等地。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd