中電去年純利減66% 第四次中期息1.19元

中電控股（002）昨日公佈截至去年底止2019年度業績，期內純利按年大跌65.6%，至46.57億元，主因期內為澳洲EnergyAustralia（EA）零售業務作商譽減值63.81億元；每股盈利1.84元。中電維持派發第四次中期息1.19元，全年派息3.08元，按年增2%。



中電去年收入856.89億元，按年跌6.3%；營運盈利亦跌20.5%，至111.21億元；總發電輸出量按年跌4%，至886億度。其中，澳洲業務跌幅最大，盈利按年大跌52.6%，至15.66億元，主因當地規管電價，而且EA旗下兩間電廠因營運問題，導致產電量下跌。另外，EA預期未來零售業務盈利將受規管電價影響，因此作出63.81億元商譽減值。



本港盈利跌13%



本港業務方面，中電去年盈利按年跌13%，至76.59億元。中電首席執行官藍凌志表示，因去年天氣較熱，以及港珠澳大橋等本地大型基建項目啟用，帶動本港售電量按年升1.8%。不過，2018年底起准許回報率下調，導致管制計劃業務盈利減少。中電稱，今年起將大增使用天然氣發電，本港平均淨電價上調2.5%，至每度電121.8仙；年底前將燃氣發電比例提高至約50%。



相反，內地業務去年盈利按年升5.3%，至22.77億元，其中74%來自核電項目。可再生能源業務盈利按年增3.2%，至5.47億元，但現金流受到地方政府延遲發放12.7億元補貼的不利影響。中電稱，會繼續探索及專注粵港澳大灣區發展。



中電主席米高嘉道理亦就近期香港情況作評論，指香港正經歷動盪時期，見到社會陷入紛爭局面讓人傷感，不過對香港未來堅定信念並未動搖。他續指，「社會未來掌握在年輕人的手中，我們有責任為他們創造希望」。



