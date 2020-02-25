  • 2020年2月25日 星期二
  • 23º
  • 80%
熱門： 南韓新冠肺炎港版火神山口罩君比

日報新聞 > 財經

興業物聯招股 4040元入場

2020-02-25 列印
　　面對新型肺炎疫情，仍有新股無懼市況招股。興業物聯（9916）今日至周五（28日）招股，全球發售1億股，每股定價介乎1.5至2元，最高集資額2億元，每手2000股，入場費4040.31元。

　　集團主席、執行董事兼行政總裁朱杰表示，目前來自母企正商地產項目佔比僅佔近30%，公司會繼續加強與母企合作，雖然公司目前僅在河南省，提供非住宅物業管理項目，但若正商地產計劃往北京、武漢等地發展，公司亦會往其他地區發展。該公司計劃將集資所得金額的72.3%，用於收購其他物業管理公司，7.2%用於提升公司物業工程服務，10.5%用作提升物業管理服務，其餘將用作一般營運資金。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd