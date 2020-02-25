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億達執董失聯 或須即時還債

2020-02-25 列印
　　億達中國（3639）執行董事陳東輝因涉嫌「職務侵佔罪」，被內地公安部門拘留。億達昨早公佈，仍未能與陳東輝取得聯絡，而陳東輝被拘留，可觸發逾45億元（人民幣，下同）貸款面臨立即償還風險。

　　億達昨日發出的公告稱，陳東輝被拘留一事，已在技術上導致公司所訂立未償還本金總額45.79億元觸發若干貸款條例。由於該等觸發事件，相關貸款相關貸款人可要求立即償還相關貸款的未償還貸款、應計利息及所有其他應計或未償還金額。

　　億達指，已盡最大努力與相關貸款人溝通及磋商，以獲得有關觸發事件豁免。截至昨日，該公司尚未自相關貸款人獲得豁免。於拘留前，相關貸款已按須即時償還貸款入帳。

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