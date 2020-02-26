意日韓爆發 伊朗確診增 疫情擴散 杜指再瀉724點

美股繼隔晚瀉逾千點後，早段曾反彈189點，但投資者關注疫情擴散，美股三指轉升為跌。另外，美國有衞生官員發出警告，稱須提防新冠肺炎病毒在美國有更大傳播的可能性。投資者擔心新冠肺炎病毒的傳播拖累全球經濟顯著放緩，美股中段跌幅擴大至接近2%，一度跌逾530點，跌1.9%；標普500指數報3135點，跌90點；納指報8985點，跌235點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報27236點，跌724點；納斯達克指數報9038點，跌182點。滙控（005）美國預託證券價格曾見54.25港元，較香港收市價跌1.80港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見393.04港元，較香港收市價跌8.56港元；港股ADR折合恒指報26381點，跌512點。



中國再增508宗確診新型肺炎病例，累計確診增至7.77萬宗，累計死亡人數增至2600多人。近日多個省份陸續下調應對疫情應急響應級別，覆蓋人口達4億人，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山稱，下調防控級別時機已經到來，認為做法合適。



不過，歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，累積確診個案達283宗，7人死亡；南韓新增確診病例144宗，累計確診977宗，有10人死亡。



中東方面，伊朗新增34宗確診病例，包括衛生部副部長哈里奇證實確診，總數增至95宗，累計15人死亡，是中國以外死亡人數最多國家；科威特增至5宗，巴林增至8宗，伊拉克增至5宗，阿曼增至4宗，全部新增患者均曾到訪伊朗。阿聯酋民航局因應疫情，停飛來往伊朗航班，預計維持最少一星期。



特朗普：連任失敗美股將大跌



特朗普在印度訪問期間，向商界領袖發表講話，指如果他成功連任，股市將會大升，相反股市將出現前所未有崩潰，又透露華府很快會公布針對中產的減稅措施。



對於股市星期一大跌，特朗普認為是很差，源於憂慮新型肺炎疫情，但強調美國在處理疫情方面處於良好狀態，又認為國家主席習近平正努力應對，相信疫情最終會得到控制。



騰訊領軍 港股升72點



港股方面，杜指隔晚急瀉逾千點，惟未有影響港股表現，昨日更低開高收。騰訊（700）昨日重上400元領漲大市，帶動恒指反覆上升72點，收報26893點。大市交投連續四日過千億元，成交金額1179億元。



耀才證券研究部總監植耀輝指出，資金明顯流入美股和美債市場，相信美股急跌後有力反彈；港股昨日則於看淡氣氛中，跟隨內地股市靠穩，不過A股近期表現亢奮，一旦出現較大震盪，估計港股亦會無運行。植耀輝認為，恒指回升至早前高位難度偏大，預料後市仍有機會回落。