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港出口上月瀉逾兩成

2020-02-26 列印
　　疫情遇上農曆新年假期，本港進出口數據急挫，其中一月出口貨值按年跌22.7%遠遜預期，為37年有紀錄以來第二差；進口貨值錄得七年以來最差水平，大跌16.4%。業界對上月跌幅感到震驚，並指由於年假後供應鏈「亂晒龍」，相信二月跌勢加劇，但行內憧憬疫情一旦受控，進出口可於三、四月由谷底反彈。

　　統計處公佈，本港一月整體出口貨值2694億元，按年大跌22.7%，遠遜預期的3.3%，亦是統計處自1983年有紀錄以來第二差，稍為好於2009年2月的單月急挫23%，均與農曆新年假期出現在不同月份有關。

　　進口貨值3000億元，跌16.4%，為七年以來最差。有形貿易逆差306億元，相等於商品進口貨值10.2%。
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