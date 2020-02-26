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保誠第二大股東促分拆業務

2020-02-26 列印
　　保誠（2378）第二大股東Third Point向保誠董事局致信，要求分拆公司亞洲和美國業務，相信分拆後股價可於3年內翻一番。

　　Third Point續稱，保誠今年市盈率不到10倍，且在過去5年中累計回報率出現負數，令保誠的股票市場表現低於其同業友邦（1299）約80%。表現不佳主要是因保誠美國業務Jackson的分析複雜，且與保誠亞洲區總部（PruAsia）的風險及回報狀況截然不同，兩者於同一母公司旗下運營，令PruAsia被投資者嚴重低估；且管理層重視股息增長多於再投資，以及公司結構與「亞洲優先」的策略不一致。該公司建議，分拆PruAsia與Jackson，成立2家上市公司，制定各自的長期策略；相信分拆毋須支付重大稅項及其他費用。

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