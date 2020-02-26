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內地合營餘下股權 Tesco28億售華潤

2020-02-26 列印
　　英國最大超市集團之一的特易購（Tesco）繼續推進亞洲業務重整大計，並於昨日公佈，以27.75億元作價，出售其與華潤集團於內地合資公司餘下的兩成股權予華潤，完全退出中國市場。

        Tesco以2.75億英鎊（約27.75億港元），將中國合資公司的20%股權出售予合資夥伴華潤集團，退出中國業務。預計於今年2月28日完成交易。Tesco表示，是次出售股權將可使公司進一步簡化業務，並專注於核心業務的運營；而是次交易所得資金將用於一般公司用途。

        Tesco於2004年打入中國市場後，於2014年與華潤集團合資設立Gain Land，Tesco持有20%的股份。





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