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惠譽︰疫情無礙武漢國企評級

2020-02-26 列印
　　新冠肺炎疫情之下，惠譽評級亞太區國際公共融資評級主管高俊杰卻認為，今年內地城投債（地方政府透過地方融資平台籌集城鎮化資金）違約風險不會因疫情而上升；疫情短期內亦不會對武漢市政府相關企業的評級造成影響，因當地政府向企業提供支持的意願較強。

　　高俊杰解釋，政府近幾年加大地方債管控力度，整合整改過程中持續淘弱留強，留存下來的多為當地信用較強的龍頭國企，城投違約風險在慢慢降低。加上整體經濟下行，去年不少民企出現債務違約，令市場資金趨向避險，部分流入城投板塊。

　　2019年城投債境內、外市場的整體收益率已大幅下降。他續指，城投債券今年整體供應量減少，預計會增加投資者認購熱情，續拉低城投板塊收益率，因此今年城投違約率不會因疫情有明顯上升。

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