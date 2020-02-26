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碧桂園高管大執位 區域架構精簡整合

2020-02-26 列印
　　內房龍頭企碧桂園（2007）在農曆新年後復工不久，即啟動大規模人事及組織架構調整，至少涉及38個總部與區域高管，逾29個區域參與合併。

        據碧桂園內部文件顯示，為推動總部精幹高效和區域做強做優，將對集團總部組織架構、區域劃分及相關人員等作出調整。總部層面將投策、設計兩個核心中心合併為投資策劃中心，進一步精簡結構。區域層面調整即將部分業務規模偏小、地域鄰近的區域進行整合。本次調整碧桂園共減少14個區域，調整後剩下55個區域。

        人事調整方面，涉及38位高管的業務及管理範圍發生變動。如集團常務副總裁、品牌營銷中心總經理程光煜增任新合併的投資策劃中心中心總經理，原湖南區域總裁黎曉林改任人力資源管理中心總經理等。

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