中環IFC外望——股票基金領跑 強積金回報12%

去年內外圍不明朗，但強積金表現良好，積金局昨公佈，去年回報達12.2%，其中股票基金回報16.7%，領跑各類基金；總資產按年升19%，至9695億元。不過，積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜（圖左）預計，今年投資回報前景嚴峻，但強調不應過份關注短期市場波動。



積金局表示，去年總資產中，淨投資回報達2889億元；自強積金制度開始實施以來，年率化回報4.1%，跑贏通脹。去年各類強積金基金錄得正回報，其中股票基金回報16.7%，混合資產基金回報14.7%，較其他類別基金優勝。受持續低息環境影響，強積金保守基金回報1.2%，貨幣市場基金回報則為1%。



俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）表現亦良好，核心累積基金去年回報16.6%；自2017年推出以來的累積回報則達20%。65歲後基金去年回報9.7%；累積回報12%。



至於可扣稅自願性供款（TVC），積金局表示，去年底TVC帳戶達2.4萬個，較去年4月底增加逾6倍；總供款額則由4月底的2000萬元，大幅增加至去年底的7.61億元。



鄭恩賜預計，今年本地及環球經濟持續不穩，同時受新冠肺炎疫情影響，投資表現或受拖累。市況波動時，不少投資者有可能陷入「高買低賣」情況，他強調，強積金屬長線投資，切忌捕捉市場走勢。



Expedia裁員3000人削成本



全球最大網上旅行社Expedia宣佈將會裁員3000人，佔總員工數目12%，同時還將終止部份項目，並減少承包商及供應商來削減成本。



被裁減的3000人，包括西雅圖總部的500名員工，預計可以節省3至5億美元成本，被解僱的職員本周會陸續收到通知。



Expedia主席Barry Diller在二月初的第四季業績電話會議上，批評公司架構及工作文化僵硬兼臃腫，認為員工只懂享樂不會工作，公司目標要節省3至5億美元營運成本。



Expedia目前在全球有大約2.54萬名員工，集團無提到今次裁員與疫情有關，僅稱集團需要精簡臃腫架構，回復更健康及有紀律增長。



高瞻