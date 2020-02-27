世衞稱病毒未形成大流行 美股反彈乏力 杜指跌142點

市場繼續關注新型冠狀病毒肺炎疫情，世衞指病毒未形成大流行，美股經過兩日急瀉1911點後反彈，有撈底資金入市。美股杜指昨晚早段升348點，報27429點，納指亦升161點報9126點。歐洲三大股市中段微跌。夜期中段升175點報26755點，高水59點。



特朗普據報對衞生部門作出當地疫情恐擴散的警告，拖累美股下挫感不滿，在其Twitter帳戶留言，表示在香港時間周四早上七時，會召開新冠肺炎疫情記者會，美國疾病管制與預防中心代表將出席。



另外，深受疫情困擾的意大利正面對債務危機。歐盟警告，意大利債務問題已臨懸崖，指該國中長期對其巨額債務進行再融資的能力存在頗高風險。目前意大利債務佔國內生產總值比率接近一點四倍，在歐羅區僅次於希臘。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26938點，跌142點；納斯達克指數報8972點，升6點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見55.61港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見398.78港元，較香港收市價跌0.82港元。



新型冠狀病毒肺炎在各地急速擴散，意大利確診病例新增至374宗，累計12人死亡。鄰國瑞士、奧地利、克羅地亞及希臘，先後出現首宗確診病例。伊朗確診個案增至139宗，累計19人不治。南韓新增確診病例284宗，累計確診1261宗，有12人死亡。



數據方面，美國上周抵押貸款申請指數升1.5%，此前一周跌6.4%。



油價跌穿50美元關



油價回落，紐約原油期貨現時每桶報49.43美元，跌0.47美元；倫敦布蘭特期油報54.19美元，跌0.76美元。



此外，財政預算案指，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限1000萬元，年利率2.75至2.95厘，10至20年的定息按揭貸款，消息利好地產股普遍逆市造好。嘉里（683）升1.56%；恒地（012）升0.42%。



陳茂波宣佈，向市民「回水」一萬元，冀措施可刺激消費、振興經濟，零售餐飲股大致向好。HKTVmall母企的香港電視（1137）彈3.36%；大家樂（341）升1.74%；大快活（052）走高1.16%；卓悅（653）揚0.85%；利福（1212）升0.13%。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，市場避險情緒繼續高漲，近日恐慌指數持續高企，外圍的股匯債市場表現偏軟，相比之下，AH股抗跌力較強和表現較穩，加上人民幣已未有再進一步轉弱，他估計恒指未必出現大跌，惟仍可能會下試2月初的26100水平，而27000則為上望阻力，短期於此900點間徘徊。