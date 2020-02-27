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新世界兩商場收益權售港鐵

2020-02-27 列印
        近年頻售非核心資產套現的新世界（017）向本港商場入手，向港鐵（066）賣斷德福廣場二期及PopCorn 2商場收益權，作價30億元，兩商場將由港鐵全權打理。

　　新世界表示，會着力物色收購機會，以鞏固核心業務的長遠發展。

        新世界與港鐵昨日共同公佈已簽訂協議，所售兩商場的收益權，分別為50%和21%予港鐵，作價30億元，完成後港鐵完全擁有兩間商場的收益權。

　　該集團近年已變賣多個非核心資產，已套現23億元；旗下新創建（659）亦在上個財年出售多個資產，涉資13億元。新世界指出，會繼續改善業務組合，出售中港兩地非核心業務同時，亦着力物色具增長潛力與強勁現金流的新項目及收購機會，以鞏固核心業務長遠發展。
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